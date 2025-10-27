Impactante incendio a metros de Casa de Gobierno

Este lunes 27 de octubre comenzó con un alarmante incendio en la provincia de San Juan. El mismo tuvo lugar en el departamento Capital, justo frente a Casa de Gobierno en la que se originaron llamas.

Esta situación se registró en un terreno situado en Avenida Libertador General San Martín, entre el Lateral de Circunvalación y Avenida Paula Albarracín de Sarmiento. Todo se habría dado en las inmediaciones del local gastronómico que gira bajo el nombre “Chinga Tu Madre”.

Allí se presentaron especialistas de Bomberos de la Policía de San Juan, de Bomberos Voluntarios de Pocito, de Santa Lucía y de Albardón, quienes debieron trabajar alrededor de las 06:00 para extinguir el fuego.

En las imágenes que compartieron los trabajadores se puede ver como por ejemplo una palmera quedó ennegrecida por el siniestro. Por el momento no hay datos precisos, pero en principio no habría personas heridas por este episodio.

Video de la zona donde se produjo el incendio: