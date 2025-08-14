En horas de la tarde del pasado miércoles 13 de agosto se vivieron momentos de tensión en la provincia de San Juan. Esto se debe a que se produjo un incendio forestal en el departamento Rivadavia.

Esta situación se desató alrededor de las 15:45 horas, en un terreno que está situado sobre la calle Pellegrini, en el tramo comprendido entre Ignacio de la Roza y Avenida Libertador.

Allí se originó un incendio en una zona de unos 300 metros de largo por 100 metros de ancho donde hay parrales. Ante esta situación los testigos llamaron rápidamente al 911 para pedir ayuda, por lo que llegaron al lugar Bomberos.

Luego de más de 2 horas de trabajo, sobre las 18:00, con tres camiones cisterna estos especialistas pudieron extinguir las llamas sin que el hecho pasara a mayores.