En las últimas horas trascendió un hecho de inseguridad que se registró el pasado fin de semana en San Juan. La afectada fue la propietaria de una finca situada en 25 de Mayo, de donde se llevaron cientos de trabas de parrales.

La víctima es Roxana Segura, quien tiene a su nombre un terreno situado en la intersección de calle 3 y Ruta 270. Ella denunció ante las autoridades que hace algunos días notó la falta de algunos elementos metálicos, aunque no le prestó mucha atención.

Sin embargo, el fin de semana la sorpresa fue desoladora cuando notó que le habían robado unos 400 maderos que se utilizaban como trabas en parrales. Aparentemente, un grupo de delincuentes cortó el alambrado para ingresar al lugar y luego se retiraron en algún vehículo con todo lo robado.

Actualmente, el caso quedó en manos del personal de la comisaría 10.° y de los especialistas de la UFI Delitos contra la Propiedad.