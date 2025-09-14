Impresionantes imágenes: se incendió una zona forestal en Pocito

El pasado sábado 13 de septiembre terminó con un momento de mucha tensión en la provincia de San Juan, sobre todo en el departamento Pocito. Esto se debe a que se desató un incendio de gran magnitud en una zona forestal, por lo que debieron intervenir especialistas.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Pocito, este siniestro se registró en un terreno situado en las inmediaciones de la Ruta Nacional N° 40 y la calle 12. En esa zona del mencionado municipio las llamas comenzaron a crecer, provocando que los testigos llamaran al 911.

Esto motivó la presencia del personal de la mencionada división, que empleó un total de 2 dotaciones para poder realizar las tareas. El fuego alcanzó una superficie aproximada de 150 metros de largo por 50 metros de ancho.

La prioridad número uno de los profesionales fue evitar que las llamas se extendieran más allá de la calle 12, debido a que allí hay una zona con muchas viviendas. Por fortuna, esto se logró y, por el momento, no se han reportado heridos.