impresionantes imágenes del siniestro vial en el Médano de Oro

Este sábado se produjo un siniestro vial en el Médano de Oro. De acuerdo con lo que indicaron desde fuentes policiales, Volkswagen Suran, con dos personas a bordo, no detuvo la marcha en la esquina y terminó volcando en un canal. A las pocas horas del hecho Canal 13 accedió las imágenes en el lugar.

Según los primeros datos, el auto era conducido por un joven de 21 años, identificado como Ezequiel Díaz, acompañado por un amigo de 23 años. Lo que indicaron desde la policía, es que al tomar la curva sin reducir la velocidad, el automóvil impactó contra la defensa metálica y cayó al canal. La estructura de contención impidió que el auto avanzara hacia la casa situada al norte de la calle 5.

Las imágenes denotan como quedó el vehículo contenido por el puente que atraviesa el canal, por lo que se vislumbra lo cerca que estuvo de incrustarse en la vivienda. A su vez, el operativo se sacar el auto de allí no fue concluido hasta cerca del mediodía.

La investigación quedó a cargo del ayudante fiscal César Recio, perteneciente a la UFI Delitos Especiales bajo la dirección de Adolfo Díaz, quienes analizan las circunstancias del siniestro.