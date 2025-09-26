Tras el trágico incendio en 25 de Mayo que se cobró la vida de una niña de 7 años, se conoció el nuevo parte médico de su madre, Danisa Agüero, de 24 años, quien logró escapar de las llamas junto a su bebé.

Según informaron desde el hospital, la joven permanecía hemodinámicamente estable, aunque con un leve descenso en la diuresis. También presenta fiebre y leucocitosis, por lo que seguía bajo control del área de Infectología. En tanto, la fibrobroncoscopía reveló una mucosa muy congestiva, compatible con la inhalación de humo.

Respecto a las quemaduras, se detalló que se realizó un toilet de las lesiones, sin que se registraran cambios en la extensión ni en la profundidad de las mismas.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes, cuando un incendio arrasó el monoambiente donde dormía la familia. La pequeña de 7 años fue quien advirtió a su madre de las llamas. Agüero rompió una ventana y logró sacar a su bebé, pero no pudo regresar por su hija debido a la intensidad del fuego.

Los vecinos intentaron ingresar a la vivienda pateando la puerta y luego trabajaron junto a la Policía para contener el fuego, hasta la llegada de Bomberos que lograron sofocar el siniestro. Finalmente, el cuerpo de la niña fue hallado calcinado durante las pericias realizadas en horas de la mañana.