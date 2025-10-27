El fuerte viento que soplaba en la madrugada de este lunes generó un incendio que llegó a afectar el interior del predio de Casa de Gobierno. Las llamas se originaron en un terreno baldío ubicado junto al local comercial “Chinga tu madre” y, debido a la intensidad de las ráfagas, se propagaron rápidamente hacia las especies arbóreas que se encuentran dentro del complejo gubernamental.

Rubén Castro, jefe segundo de Bomberos de la Policía de San Juan, relató que el siniestro comenzó cerca de las 4 de la mañana, cuando fueron alertados de que el fuego avanzaba sobre un predio “de extensas dimensiones, con mucha basura, ojarasca y árboles en su interior”.

Según explicó, el viento complicó las tareas iniciales y provocó que “las chispas liberadas alcanzaran las especies arbóreas ubicadas en el interior de Casa de Gobierno”.

Para contener el fuego, se desplegó un importante operativo con cuatro dotaciones de Bomberos, tres del cuartel central y una del destacamento Rawson, además de camiones municipales y personal de Protección Civil. “Gracias al rápido accionar y al trabajo conjunto logramos circunscribir el incendio y evitar que las llamas se extendieran aún más”, destacó Castro.

Por su parte, el director de Protección Civil, Carlos Heredia, recordó que el organismo había emitido una alerta por viento antes del siniestro, e insistió en la importancia de la prevención. “Estos fenómenos agravan cualquier foco ígneo. Por eso pedimos a la comunidad extremar el cuidado, mantener limpios los terrenos baldíos y evitar absolutamente el uso del fuego cuando hay viento”, señaló.

El hecho no dejó personas heridas, pero encendió las alarmas por el riesgo que representan las ráfagas intensas en zonas urbanas con vegetación seca o acumulación de basura.