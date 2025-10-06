El clásico jachallero, el partido más convocante de esta liga, terminó con serios e insólitos incidentes: un incendio dentro de la cancha y enfrentamiento entre hinchadas. Alejandro Guajardo, periodista del departamento, relató cómo se dieron los hechos que desencadenaron en un improvisado operativo policial y el intenso trabajo de Bomberos Voluntarios de Jáchal.

El periodista contó que el partido se encontraba en tiempo de descuento, con Deportivo Estrella ganando por 1-0 en su cancha. En ese contexto, detrás de uno de los arcos algunos hinchas evidenciaron y señalaron que se había iniciado un pequeño foco de incendio. Sin embargo, la mayoría de los hinchas que estaban de ese lado de la popular, jugadores, autoridades del partido y la otra parcialidad obviaron el fuego y el encuentro siguió jugándose.

El fuego comenzó a tomar más cuerpo con llamas que empezaron a crecer superando fácilmente el metro. Fue recién entonces que hinchas y gente del club comenzaron a preocuparse. El clásico generó una recaudación récord, lo que quiere decir que había muchos hinchas en la cancha.

Si el partido ya tenía ribetes insólitos, lo que siguió fue aún más insólito. Como la acción en el campo de juego continuaba, en la agonía, Argentinos de La Florida llegó al empate. 1-1 en un clásico caliente que encima contaba con el peligroso plus de un incendio en la cancha.

Corridas, nerviosismos comenzaron a manifestarse en la cancha de Deportivo Estrella. Los hinchas locales se enojaron con esta situación, entendiendo que el encuentro debía de detenerse. Todo esto, mientras las llamas avanzaban sobre el césped seco detrás del arco.

Un minuto después del empate, con el incendio cada vez más amenazante, el árbitro pitó el final. La desesperación se apoderó de ambas parcialidades, ya que en la única salida se produjo un gran amontonamiento. Empujones, gente nerviosa y apurada por salir del estadio y golpes de puño entre los hinchas.

Entre los que querían salir de la cancha por el incendio y los dos grupos de hinchas que se enfrentaban a golpes, el operativo policial comenzó a notarse desbordado. Los efectivos se limitaron a separar a las hinchadas y acto seguido, a evacuar por completo el estadio.

Con la cancha casi vacía, llegó el personal de Bomberos del departamento. Los efectivos comenzaron a apagar el incendio terminando con esa tarea a altas horas de la noche, ya que el fuego se trasladó a casas vecinas.

Guajardo contó que en la popular donde se produjo el incendio no suele ubicarse público. Lo habitual es que los hinchas que no pagan entrada se pongan detrás de una medianera para ver los partidos.

Los incidentes y el incendio son materia de investigación. Una de las primeras acciones de las autoridades judiciales fue revisar las cámaras, ya que hay serias sospechas de que el siniestro fue intencional. "Una de las deducciones es que el fuego fue activado con elementos que los hicieron arder rápidamente". indicó el periodista.