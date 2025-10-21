Un principio de incendio registrado este lunes en el Penal de Chimbas obligó a una rápida intervención del personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), que logró controlar la situación sin que se produjeran mayores daños ni víctimas fatales.

El episodio tuvo lugar cerca de las 13:15 horas, en el Sector N.º 4 de la Unidad Penal de Chimbas, cuando se detectó un foco ígneo intencional en una de las celdas del Pabellón N.º 2. De inmediato, los agentes de contacto actuaron para contener las llamas y procedieron a la evacuación del interno implicado, quien presentaba signos de haber inhalado humo.

Según informaron desde el SPP, el detenido fue asistido por el servicio médico interno y luego trasladado al Hospital Marcial Quiroga para recibir atención especializada. El parte sanitario se mantiene reservado, aunque el interno permanece bajo observación y atención médica específica.

Tras el hecho, se dio intervención a la UFI Genérica, a cargo del ayudante fiscal Oscar Oropel, así como al Juzgado de Ejecución Penal correspondiente. También se dispuso una revisión médica general del resto de los internos del pabellón, constatándose que todos se encuentran en buen estado de salud.

En paralelo, personal de Higiene y Seguridad del Servicio Penitenciario inspeccionó el lugar y verificó que la estructura edilicia no sufrió daños de consideración. El único perjuicio material fue el colchón que originó el fuego.

El hecho continúa bajo investigación judicial para determinar las circunstancias que llevaron al inicio del incendio y evaluar las medidas de seguridad correspondientes dentro de la unidad carcelaria.