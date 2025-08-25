Un incendio en pasturas secas provocó momentos de preocupación en la zona de Calle 12 de Ruta 40, Callejón Zavala entre las calles 12 y 14, en Pocito. Según informaron los bomberos, el fuego se acercó a una vivienda, aunque fue controlado antes de que causara daños mayores.

El bombero Agustín Moya, quien intervino en el operativo, detalló en Canal 13: “Alrededor de las 17:30 recibimos el llamado. Cuando llegamos, ya estaban trabajando bomberos de la policía. Nosotros nos sumamos a ese equipo y nos enfocamos en evitar que las llamas llegaran hasta la vivienda cercana”.

El incendio generó temor entre los habitantes del sector, quienes observaron desde la puerta de su casa cómo el fuego avanzaba sobre las pasturas secas. Moya explicó que la proximidad de los incendios a viviendas ha sido frecuente en los últimos días: “Los últimos cinco o seis incendios de gran magnitud han ocurrido muy cerca de las viviendas. Por eso trabajamos rápidamente para cortar el fuego y evitar que pasara a la casa”.

Sobre las causas del incendio, el bombero señaló que la mayoría de los casos en la zona son provocados por la acción humana: “El factor principal es el humano. A veces es intencional, como cuando se queman facturas para limpiar terrenos, y otras veces son accidentes. Lo bueno es que ahora el juzgado de faltas está aplicando multas y eso ayuda a generar conciencia”.

El operativo finalizó alrededor de las 21 horas, y Moya destacó la importancia de la coordinación con otras autoridades: “Estamos trabajando en conjunto para informar sobre dónde y cómo se inicia cada incendio y aplicar sanciones cuando corresponde. Es hora de que la quema de pasturas termine, ya no puede haber impunidad”.