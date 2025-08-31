Un hombre de 36 años regresó a su vivienda del Barrio La Superiora, en Rawson, este domingo y se encontró con un incendio que afectaba parte de su casa. Vecinos del lugar habían observado humo salir del fondo del domicilio y llamaron al 911 para dar aviso a las autoridades.

Según informaron los bomberos que intervinieron, las llamas se iniciaron en el equipo externo de un aire acondicionado instalado en la pared. El fuego se propagó y dañó una cámara de seguridad, el cableado eléctrico y un techado de madera.

El personal de bomberos precisó que el siniestro se produjo porque el respiradero de una estufa, ubicado en la parte inferior de la pared, estaba obstruido por un objeto inflamable, lo que facilitó que el fuego comenzara en esa zona.

Afortunadamente, no se registraron heridos. El rápido aviso de los vecinos permitió que los bomberos controlaran el incendio sin que las llamas se extendieran al resto de la vivienda ni a propiedades vecinas.