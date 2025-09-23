Con el paso de las horas se van conociendo más detalles sobre el trágico incendio en 25 de Mayo que se cobró la vida de una niña de 7 años. En conversación telefónica con Mirá Quien Habla, Dante Alleva, subjefe de Bomberos de la Policía, relató los dramáticos minutos en los que la madre escapó junto a su bebé por la ventana y como los vecinos, desesperados tiraron la puerta a patadas.

Alleva relató que, de madrugada, se desató el siniestro en el monoambiente, que estaba construido con blocs y techo de madera. La familia dormía en el interior y fue la pequeña de 7 años quien avisó a su madre de las llamas. Danisa Agüero, la joven mujer de 24 años, atinó a romper la ventana y sacar a su bebé, saliendo ella también, pero cuando quiso volver por su hija el fuego y el humo era tan intenso que nada pudo hacer.

Los vecinos escucharon la explosión de los vidrios cuando la joven intentó salir y luego los gritos de desesperación de esta. Corrieron hacia la vivienda y en plena desesperación, comenzaron a patear la puerta, logrando romperla y luego voltearla. Lamentablemente, ellos tampoco pudieron hacer algo por la pequeña, a quien luego encontrarían calcinada en el interior de la vivienda.

La desesperación de los vecinos por ayudar continuó cuando comenzaron a tratar de apagar el incendio. Personal de la Comisaría 32º que llegó al lugar se les sumó y juntos lograron aminorar el fuego. Cuando llegó el personal de Bomberos sofocaron las llamas, extinguiendo definitivamente el siniestro.

Las autoridades judiciales determinaron que las pericias se hicieran por la mañana, con luz de día. Fue entonces cuando descubrieron el cuerpo de la niña, el cual estaba calcinado.

Alleva aseguró que les será difícil llegar a dar con el origen del incendio. Lo que dificultará las pericias, según el Subjefe de Bomberos, es que se trataba de un monoambiente. "Está complicado porque hablamos de un solo mono ambiente, donde todo el techo se vino abajo y se quemó absolutamente todo. En un escenario así de complejo hay que dilucidar cuál ha sido el origen. Se supone que fue por unas velas porque no tenían energía eléctrica, pero será complejo llegar al origen del fuego", precisó.

