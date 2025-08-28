Incendio Forestal: grandes llamas en un descampado casi arrasan con 4 viviendas

En la siesta de este jueves se produjo un incendio forestal en Médano de Oro que casi arrasa con cuatro viviendas. Grandes llamas se levantaron en un descampado y avanzaron poniendo en peligro a varias familias. Afortunadamente, el fuego fue extendido a pocos metros de la zona urbana, según informó una fuente policial.

El siniestro se produjo en calle Punta del Monte, entre Calle 6 y Calle 7, en un descampado donde abundaba vegetación seca. El fuego logró avanzar hasta Garibaldi, pero la rápida intervención de la Guardia C de la Brigada Forestal de Protección Civil logró sofocar este incendio en Rawson.

Las autoridades informaron que no se registraron víctimas, ni daños materiales, destacando el profesionalismo de los brigadistas. Desde Protección Civil recordaron la importancia de mantener limpios los terrenos y evitar quemas no autorizadas, especialmente en zonas rurales y en época de altas temperaturas.

Incendio en Pocito

Un incendio en pasturas secas provocó momentos de preocupación en la zona de Calle 12 de Ruta 40, Callejón Zavala entre las calles 12 y 14, en Pocito. Según informaron los bomberos, el fuego se acercó a una vivienda, aunque fue controlado antes de que causara daños mayores.

El bombero Agustín Moya, quien intervino en el operativo, detalló en Canal 13: “Alrededor de las 17:30 recibimos el llamado. Cuando llegamos, ya estaban trabajando bomberos de la policía. Nosotros nos sumamos a ese equipo y nos enfocamos en evitar que las llamas llegaran hasta la vivienda cercana”.

El incendio generó temor entre los habitantes del sector, quienes observaron desde la puerta de su casa cómo el fuego avanzaba sobre las pasturas secas. Moya explicó que la proximidad de los incendios a viviendas ha sido frecuente en los últimos días: “Los últimos cinco o seis incendios de gran magnitud han ocurrido muy cerca de las viviendas. Por eso trabajamos rápidamente para cortar el fuego y evitar que pasara a la casa”.

Sobre las causas del incendio, el bombero señaló que la mayoría de los casos en la zona son provocados por la acción humana: “El factor principal es el humano. A veces es intencional, como cuando se queman facturas para limpiar terrenos, y otras veces son accidentes. Lo bueno es que ahora el juzgado de faltas está aplicando multas y eso ayuda a generar conciencia”.

El operativo finalizó alrededor de las 21 horas, y Moya destacó la importancia de la coordinación con otras autoridades: “Estamos trabajando en conjunto para informar sobre dónde y cómo se inicia cada incendio y aplicar sanciones cuando corresponde. Es hora de que la quema de pasturas termine, ya no puede haber impunidad”.