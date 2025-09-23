Este martes 23 de septiembre comenzó con una verdadera tragedia en San Juan. Se trata de un voraz incendio que se produjo en el departamento 25 de Mayo donde murió una niña de 7 años, mientras que su madre y su hermanito de 1 año están internados.

Según lo que pudo reconstruir Canal 13, el siniestro se desató cuando la familia se encontraba durmiendo. Por este motivo no tuvieron margen para reaccionar y ponerse a salvo rápidamente.

Sobre la madrugada las llamas alcanzaron a la menor de 7 años, provocándole gravísimas quemaduras que ocasionaron su muerte. Su madre, identificada como Danisa Agüero de 24 años, también sufrió lesiones por el fuego, mientras que el pequeño vio afectadas sus vías respiratorias.

Agüero y el bebé fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital Dr. Marcial Quiroga. Aún permanecen ingresados en el mencionado nosocomio, recibiendo asistencia médica y siendo controlados por profesionales de la salud que evaluarán su evolución con el paso de las horas.