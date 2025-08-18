En horas de la mañana de este lunes 18 de agosto, se produjo un hecho trágico en San Juan. En el departamento Capital se incendió una vivienda, provocando que un hombre pierda la vida.

Esta situación lamentable se registró en una casa ubicada sobre la calle Manuela Estrada, en el sector comprendido entre Independencia y Segundino Navarro. En ese lugar, por motivos que se desconocen, el domicilio comenzó a arder.

Lo cierto es que el fuego comenzó a avanzar, alcanzando a un adulto mayor que perdió la vida en el lugar. Por esta situación una dotación de bomberos y efectivos de la División Criminalística se presentaron en la zona.