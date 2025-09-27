El viento Zonda que sopló este 26 de septiembre en San Juan, bajo alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, provocó numerosas intervenciones de la Policía, Bomberos y personal municipal en distintos departamentos de la provincia. Si bien se registraron caídas de árboles, postes y algunos accidentes viales, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales y los lesionados fueron asistidos en el Hospital Rawson.

De acuerdo con el relevamiento oficial de la Policía de San Juan, los departamentos más afectados Sarmiento, Pocito, Rawson, Caucete y la zona cordillerana, con situaciones que incluyeron incendios, caída de ramas y daños en viviendas.

En el área central de la provincia, la Comisaría 2ª informó la caída de árboles en calle Juan Jufré, mientras que la Comisaría 3ª registró la caída de un poste en la puerta del supermercado Vea (General Acha y Sarassa). Además, la Comisaría 4ª intervino por la caída de una rama en la vereda de Casa de Gobierno.

En el barrio Aramburu, jurisdicción de la Comisaría 27ª, cayó un poste eléctrico; en tanto que la Comisaría 29ª asistió por el incendio de un árbol en calles San Lorenzo e Italia. En Santa Lucía Este, en el barrio Los Andes, se reportó la caída de otro árbol.

En los departamentos de la Jurisdicción 4, la Comisaría 21ª intervino por la caída de un árbol sobre un vehículo, que solo presentó abolladuras. En la Comisaría 22ª, las ramas derribadas afectaron el tendido eléctrico sin causar heridos. La Comisaría 33ª reportó la caída de un árbol de gran porte sobre una vivienda utilizada como casa de fin de semana, aunque sin personas dentro en el momento del incidente.

Los hechos más delicados:

En la zona sur de Ruta 40, un motociclista cayó de manera accidental y fue trasladado al Hospital Rawson.

En calle Picón, una rama de gran porte cayó sobre la calzada.

En Colonia Fiscal, el derrumbe de un domicilio dejó a un menor herido, que fue derivado al Hospital Rawson.

En Calle 7 y Lemos (Médano de Oro), un árbol cayó sobre una motocicleta, provocando lesiones al conductor, quien fue trasladado bajo directivas de la fiscalía.

En Barrio Buenaventura Luna se registró la caída de pilastras de luz y árboles de gran porte en intersecciones críticas y sobre viviendas, al igual que en los barrios René Favaloro y Teresa de Calcuta.

En Caucete, se produjo el incendio de una habitación en el barrio Guayaguas, que fue sofocado por Bomberos sin dejar heridos. También se intervino en un incendio de un parrall abandonado en Calle Florida y Valentín Videla.

En tanto, en departamentos cordilleranos, se registraron menos incidentes, aunque en algunos sectores se reportó corte de suministro eléctrico, especialmente en el área de la Comisaría 15ª. La Comisaría 34ª informó el quiebre de un poste de alumbrado público en Avenida Ignacio de la Rosa, que aún no cayó y fue reportado a la empresa Naturgy.

Las autoridades continúan con las tareas de relevamiento y remoción de obstáculos en rutas y calles, al tiempo que instaron a la población a mantener la precaución ante los posibles vientos en descenso y a realizar los reclamos correspondientes a los organismos de emergencia y empresas de servicios.