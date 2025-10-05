Un abogado sanjuanino denunció este domingo un extraño episodio que está siendo investigado por la Policía y la Justicia. Según la denuncia radicada en la Comisaría 4ª, el letrado afirmó que le sustrajeron un arma de fuego que no era suya, sino de su hijo, lo que generó aún más confusión en el caso.

El damnificado fue identificado como Ismael Hidalgo, de 53 años, quien explicó que en horas de la mañana tenía en su poder una pistola calibre .22 registrada a nombre de su hijo, de la cual presentó la documentación correspondiente. Según relató, tras dirigirse al garaje de su casa advirtió que el arma ya no estaba en su poder.

Hidalgo detalló que fue a desayunar y, al percatarse de la falta del arma, comenzó a buscarla dentro de su vivienda y en el interior de su automóvil, aunque sin éxito. Al no encontrarla, realizó la denuncia formal.

Por la forma en que se produjo la desaparición del arma, los efectivos calificaron el hecho como un presunto hurto, ya que no se hallaron rastros de violencia ni forzamiento en la propiedad. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, con la intervención del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, quienes estaban de turno el fin de semana.

Las autoridades trabajan ahora para determinar cómo se produjo realmente la desaparición del arma y si existió intervención de terceros en este confuso hecho que involucra a un profesional del derecho y la tenencia de un arma registrada a nombre de su hijo.