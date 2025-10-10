Una insólita coincidencia delictiva se registró este jueves en un local mayorista de Rivadavia, donde la Policía terminó deteniendo a dos hombres por robos cometidos casi en simultáneo en el mismo comercio. Lo curioso del caso es que, mientras los efectivos intervenían por el primer hecho, fueron sorprendidos con otro intento de robo dentro del mismo lugar.

Todo comenzó cuando el cabo Maximiliano Porras, comisionado por el Cisem, se dirigió al mayorista Cabral tras una alerta por un presunto hurto. En el lugar, el personal de seguridad había retenido a un hombre identificado como Germán Bernal, de 34 años, quien intentó llevarse sin pagar dos potes de shampoo de la marca Head&Shoulders.

Una vez recuperada la mercadería, el ayudante fiscal Pablo Quiroga dispuso iniciar el procedimiento de Flagrancia por hurto simple. Pero la situación dio un giro inesperado: mientras los policías cumplían con el primer trámite judicial, empleados del local alertaron a viva voz sobre otro robo.

En cuestión de segundos, los uniformados interceptaron a un segundo individuo que intentaba escapar con artículos similares. Se trataba de Fausto Vargas, de 28 años, también oriundo de Rivadavia, quien había sustraído dos potes de shampoo y un jabón líquido para diluir de la marca Ariel.

El fiscal interviniente ordenó iniciar un segundo legajo bajo el mismo delito de hurto simple, ya que ambos hechos ocurrieron en el mismo lugar y con escasos minutos de diferencia. Los dos hombres fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.