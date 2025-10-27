Un insólito episodio se registró este lunes cerca del mediodía. Un hombre fue detenido mientras circulaba en bicicleta con un inodoro robado. El hecho ocurrió sobre Avenida Santiago Funes, antes de llegar a calle Florida, en Jáchal, cuando personal de la UFI del Norte interceptó al sospechoso que viajaba en una bicicleta tipo paseo de color morado con un canasto delantero.

Lo que llamó la atención de los efectivos fue la peculiar carga que transportaba: un inodoro de porcelanato blanco marca Ferrum, con tapa plástica gris. Al ser consultado sobre la procedencia del artefacto, el individuo se mostró ofuscado y evitó brindar explicaciones claras.

Pocos minutos después, un llamado al 911 alertó sobre la sustracción de un inodoro desde una vivienda cercana, lo que activó el procedimiento policial. Al cotejar la descripción brindada en la denuncia con el objeto que llevaba el sujeto, los agentes de la Comisaría 21° y la Brigada de la UFI Norte confirmaron que se trataba del mismo elemento sustraído.

El detenido fue identificado como un hombre conocido en el ambiente delictual bajo el apodo de “Negro Poblete”. Tras reunir los elementos de prueba, se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal de Investigación Norte, que dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la Comisaría 22°, donde quedó alojado y vinculado a un Legajo caratulado como “Robo”, conforme al Código Penal Argentino, bajo disposición del magistrado interviniente.