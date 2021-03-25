Este martes, un hombre que transportaba pasas en su camioneta terminó detenido debido a que, según informaron las autoridades, no pudo acreditar la procedencia del cargamento. El hecho tuvo lugar en un control que realizaba la Policía Rural en el departamento San Martín, informaron a la prensa fuentes policiales.

La camioneta Toyota Hilux era conducida por un hombre que no habría podido acreditar la procedencia del cargamento que trasladaba. Las autoridades presentes en el operativo aseguraron que este hombre solo les exhibió a los efectivos intervinientes, un remito que resultó ser dudoso por la fecha de emisión y el faltante de algunos datos.

Ante esta situación, se puso en conocimiento a la jueza del Segundo Juzgado Correccional, Ana Carolina Parra, quien dispuso que ante la imposibilidad de acreditar la procedencia del cargamento, se detuviera al conductor y se secuestraran las bolsas de pasas en cuestión.

Se espera que continúen con las tareas investigativas para determinar el origen del producto. Informaron que los controles exhaustivos se continuarán llevando a cabo, por lo que las autoridades le pidieron a la población portar toda la documentación habilitante para el traslado de mercancías.