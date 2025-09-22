Insólito: un hombre empezó a disparar al aire en Santa Lucía

Un hombre fue detenido en Santa Lucía acusado del delito de abuso de arma de fuego tras un episodio ocurrido en la tarde del domingo. El hecho se registró en Avenida Libertador Este 4990 y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 5ª.

Según indicaron testigos, el sujeto identificado como Rubén Torés habría realizado al menos dos disparos al aire y luego se refugió en su vivienda. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron una bolsa de nylon verde oculta debajo de una camioneta estacionada, la cual contenía un arma de fuego.

Para resguardar la seguridad de mujeres y menores que se encontraban en la zona, el personal actuante secuestró el arma sin manipularla y procedió a la aprehensión del sospechoso. A Torés se le colocaron bolsas de papel en las manos para preservar posibles rastros de pólvora.

La fiscal María José Puebla dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, bajo el cual quedó a disposición de la Justicia.