El juez de Garantías, Diego Manuel Sanz, ordenó este lunes la detención de Cristian Segura y Laura Natalia Vargas, una pareja oriunda de Caucete, luego de que no se presentaran a la audiencia de formalización en la que serían acusados por el delito de estafa en grado de tentativa.

El caso salió a la luz tras la denuncia de un ciudadano que casi cae en la maniobra fraudulenta. Según la investigación de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, los sospechosos se habrían hecho con una línea telefónica que perteneció al Juzgado de Paz de Capital en 2020. Esa línea, que antes se usaba para consultas administrativas, terminó en manos de los acusados, quienes aprovecharon el contacto para intentar obtener dinero de manera ilegal.

El denunciante relató que, al comunicarse con ese número, fue atendido por Segura o Vargas, quienes se hicieron pasar por agentes judiciales y le ofrecieron “un descuento” en una multa, solicitando que depositara el dinero en una cuenta particular. Sin embargo, la propuesta levantó sospechas y la víctima decidió verificar el trámite por vías oficiales, descubriendo que había estado a punto de ser estafado.

Tras la denuncia, la fiscalía —representada por Federico Martínez y Franco Rodríguez— ordenó diversas medidas, entre ellas el secuestro de teléfonos celulares vinculados a los imputados. Con las pruebas reunidas, se esperaba avanzar en la imputación formal, pero la pareja no se presentó a la citación judicial.

Ante esta situación, el juez Sanz declaró a Segura y Vargas en rebeldía y dispuso su captura inmediata, instruyendo a la Policía para proceder a su detención si no comparecen voluntariamente en Tribunales.