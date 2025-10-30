Un confuso episodio se registró en la madrugada de este jueves en pleno microcentro de San Juan, cuando desconocidos habrían intentado ingresar al estudio jurídico del abogado Santiago Graffigna, condenado en la causa de expropiaciones.

De acuerdo a lo que informó Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió alrededor de las 00:20, en un inmueble ubicado sobre Avenida Rioja, entre Santa Fe y Mitre, en Capital. Un llamado al 911 alertó sobre ruidos extraños y el sonido de una alarma proveniente del lugar, lo que habría hecho que los intrusos escaparan antes de concretar el ingreso.

Al arribar los efectivos, constataron daños en una reja y un vidrio roto en una ventana, pero dentro del estudio todo estaba en orden y no se detectaron faltantes. El propio Graffigna se hizo presente en el sitio y confirmó esa situación.

El hecho fue denunciado y quedó bajo investigación de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que realizó pericias, relevó cámaras de seguridad y llevó adelante una inspección ocular junto a personal de Criminalística.

Graffigna, recordado por su participación en la megacausa de expropiaciones, fue condenado el 4 de julio pasado a 7 años y 8 meses de prisión efectiva, aunque continúa en libertad hasta que el fallo quede firme, por múltiples hechos de fraude, estafa y asociación ilícita.