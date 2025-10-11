Personal de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad logró recuperar una bicicleta robada y detener a dos hombres que intentaban venderla a través de redes sociales.

El hecho se originó luego de que un vecino de Santa Lucía denunciara la sustracción de una bicicleta rodado 29, marca Tópmega, ocurrida el pasado 9 de octubre. Días después, el propietario detectó que el rodado estaba siendo ofrecido a la venta en Facebook, por lo que decidió pactar un encuentro con el supuesto vendedor y alertar a la Policía.

El operativo se concretó este jueves, alrededor de las 15:00, en la plaza del barrio Tierra de Fuego. Cuando los efectivos llegaron al lugar, observaron a dos sujetos con la bicicleta y les solicitaron la documentación correspondiente. En ese momento, ambos intentaron escapar, pero fueron rápidamente aprehendidos por el personal policial.

Los detenidos, dos hombres mayores de edad de apellido Riañez, fueron trasladados a la Comisaría 29ª, donde se confirmó que el rodado pertenecía al denunciante, identificado como Zammito.

Gracias al accionar de la brigada, la bicicleta fue recuperada y se logró frustrar la maniobra de venta ilícita, en el marco de las acciones de prevención de delitos contra la propiedad que lleva adelante la Policía de San Juan.