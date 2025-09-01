Durante el pasado fin de semana un delincuente fue detenido en el departamento Capital. El malviviente quiso robar un elemento de un camión, pero fue atrapado por los mismos vecinos de la zona.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, todo ocurrió en el interior del barrio Las Lilas. En ese lugar reside un hombre llamado Claudio Martín Cabrera de 34 años de edad, quien había dejado estacionado un camión en su domicilio.

Allí se presentó Mauricio Raúl Aguilera, quien se acercó al vehículo de carga y procedió a violentar el cobertor. Así fue como tuvo acceso a la batería de este rodado, la cual intentó sustraer sin darse cuenta que fue descubierto por personas que residen en dicho complejo.

Estos vecinos se abalanzaron sobre él y lo redujeron hasta que llegaron efectivos policiales al lugar. Ahora el caso quedó en manos del personal del Sistema de Flagrancia.