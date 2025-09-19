Intentó robar en la casa de una proteccionista y quedó escrachado por la cámara

En horas del mediodía de este jueves, un ladrón quedó escrachado por una cámara de seguridad cuando intentó irrumpir en una vivienda para robar. El hecho ocurrido en Rawson, tuvo como víctima a una voluntaria de la ONG Mundo Patitas, según contó al móvil de Canal 13, Luciano Castro, referente de esta organización proteccionista.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la propiedad. Pero lo que realmente hizo desistir al sujeto de su cometido, fue el intenso ladrido y torear de los perros que son parte de esta sede de la ONG proteccionista. Castro contó que muchos de estos caninos están judicializados.

La secuencia es clara. El hombre corre con la intención de tomar impulso para subir a la puerta reja. Ya cumplido el primario objetivo, se paralizó al ver a los perros que le ladraban y toreaban, por lo que resolvió darse a la fuga.

Al contar con el documento fílmico, la proteccionista realizó la denuncia. "Es una persona que nos ayuda mucho y que con esta situación estaba muy asustada", precisó Castro.

El ladrón ya fue identificado por la Policía. El personal policial que lleva el caso le detalló a la ONG que el sujeto ya tiene antecedentes por robo, por lo que desde Mundo Patitas están a la espera de la actuación de fiscalía.