Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar este sábado alrededor de las 8:00 en la Escuela Carlos María de Alvear, ubicada en calle Magallanes y José María Paz, en Villa San Damián, Rawson. Un guardia de seguridad privada advirtió la presencia de una persona ajena al establecimiento intentando sustraer elementos del interior y alertó de inmediato a la policía.

Personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna se dirigió al lugar, momento en el que el delincuente huyó saltando paredes y abandonando varios objetos que había tomado. En el patio de juegos, los efectivos hallaron cinco reflectores LED de 100 vatios color negro y un rollo de cable tipo protodur de 11,05 metros.

La UFI Delitos Contra la Propiedad intervino en el caso y ordenó el secuestro preventivo de los elementos recuperados, a la espera de la denuncia formal por parte de la institución. Tras la presentación de la denuncia, la Justicia dispuso la restitución de los bienes a la escuela.

Hasta el momento, no se logró identificar ni detener al autor del intento de robo, que permanece prófugo.