Un hecho insólito sorprendió a las autoridades rurales de San Juan luego de que un joven intentara trasladar un caballo robado en un vehículo que había alquilado para cometer el ilícito. El episodio ocurrió tras la denuncia de la sustracción de un equino en el departamento Sarmiento.

La investigación llevó a la Unidad Rural N°4 hasta el departamento Caucete, donde localizaron al animal dentro de un rodado que era conducido por un sujeto identificado como Yacante, de 25 años. El joven aseguró que los animales eran de su propiedad y que las marcas identificatorias estaban en trámite, aunque los efectivos comprobaron que esa versión era falsa.

El caballo fue reconocido por su dueño y devuelto en buen estado, mientras que Yacante terminó detenido y quedó vinculado a una causa en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad. Además, enfrenta un expediente contravencional en el Juzgado de Paz de Caucete.

Las autoridades destacaron la rápida intervención que permitió recuperar al animal y frustrar un robo que, por las circunstancias en que se intentó concretar, llamó especialmente la atención.