Un momento de suma tensión se vivió en el departamento Rawson durante el pasado jueves 14 de agosto. Esto se debe a que un sujeto intentó robarse una motocicleta, pero terminó siendo detenido por los propios vecinos de la zona.

Esta situación ocurrió en el mencionado municipio, en jurisdicción de la comisaría 6.ª Allí, un sujeto identificado como Bustos Irrazábal intentó sustraer una Appia City Plus 110 cc de color negro que estaba en la vía pública.

Sin embargo, para su mala suerte, un grupo de vecinos se dio cuenta de su maniobra y decidió intervenir. Estas personas lograron reducir a este malviviente y llamaron al 911, permitiendo que efectivos policiales lo detuvieran.

Ahora, el sujeto quedó a disposición de Flagrancia, al estar vinculado a un caso de hurto agravado. La investigación del caso está siendo desarrollada por la fiscal Virginia Branca.