Un insólito episodio quedó registrado durante la madrugada en un comercio 24 horas en Albardón sobre calle La Laja, cuando un hombre intentó robar el local forzando su ingreso por las rejas de acceso. Su plan, sin embargo, terminó en fracaso por un detalle inesperado: no logró pasar debido a su panza.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa cómo el sujeto insiste en atravesar las barras metálicas. Durante varios segundos prueba distintas formas de acomodarse, pero la escena rápidamente se convierte en un papelón: tras varios intentos fallidos, y visiblemente incómodo, decidió darse por vencido y se retiró del lugar sin concretar el robo.

El hecho no pasó desapercibido. El video comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con comentarios entre la sorpresa y el humor. “Le ganó la reja”, “el karma en vivo” y “robo frustrado por exceso de panza” fueron algunos de los mensajes que acompañaron la viralización.

Desde el local confirmaron que no hubo daños materiales ni faltantes y que todo quedó en un curioso intento frustrado. Lo que pretendía ser un robo terminó siendo una de las escenas más insólitas de la semana en San Juan.