Un intento de robo en Carpintería fue frustrado gracias al alerta de unos perros y a la rápida reacción del propietario de la vivienda. El hecho ocurrió en la noche del sábado sobre Ruta 40, kilómetro 32, cuando un joven identificado como Germán Oscar Flores, de 24 años, intentó forzar un auto y una despensa dentro de una propiedad privada.

Los ladridos intensos de los animales despertaron la atención del dueño de casa, de apellido Cobos, quien salió a verificar y sorprendió al intruso. En medio del forcejeo, el sospechoso dejó caer un cuchillo tipo serrucho y una barra de hierro de 20 centímetros. Además, lanzó amenazas contra la familia advirtiendo que habría represalias si llamaban a la policía.

A pesar de ello, Cobos dio aviso inmediato a las autoridades. Efectivos de la Subcomisaría Castro llegaron al lugar y detuvieron a Flores, que presentaba lesiones visibles. El procedimiento estuvo supervisado por el fiscal de turno, Martín Morando.

El detenido quedó alojado en la Comisaría 8ª. La intervención de los perros y la determinación del propietario resultaron claves para evitar que el robo se concretara.