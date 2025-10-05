El hermano de un juez de Garantías de San Juan fue víctima de un violento robo en Rivadavia. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Las Jarillas, donde delincuentes ingresaron en ausencia del propietario y se llevaron varios objetos de valor, confirmaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada como Daniel Adárvez, hermano de Guillermo Adárvez, actual juez de Garantías del Sistema Acusatorio. Según las primeras pericias, los malvivientes violentaron una ventana con rejas para ingresar y sustrajeron al menos dos bicicletas mountain bike, un televisor, un equipo de audio y otros elementos personales.

El hecho salió a la luz cuando el dueño de casa regresó durante la tarde del sábado y se encontró con la vivienda desordenada y los faltantes. De inmediato llamó al 911, lo que activó la intervención de personal policial y judicial.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, encabezada por los fiscales Juan Manuel Gálvez y Juan Manuel García Castrillón, quienes trabajan junto con diferentes brigadas para esclarecer el caso. Hasta el momento se realizaron tres allanamientos que arrojaron resultados positivos: una de las bicicletas robadas fue recuperada y se logró la detención de un sospechoso, que permanece alojado en la Comisaría 27ª.

Las autoridades continúan con las pesquisas para dar con el resto de los involucrados y recuperar los elementos faltantes, mientras se refuerza la vigilancia en la zona para llevar tranquilidad a los vecinos del barrio.