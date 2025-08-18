El festejo realizado por el Municipio de Rawson en el marco del día del niño quedó eclipsado por un delito. Si bien todo se planeó para ser una jornada de fiesta, el descontrol se hizo presente en el playón municipal de Rawson. Esto se debe a que un grupo de personas irrumpió en el lugar y saqueó todos los juguetes.

Como si fuera poco, un hombre aprovechó el caos, se subió al escenario y, ante la mirada de todos, se robó uno de los parlantes. Los testigos indicaron que este equipo era del cantante "El Yeyo", quien había dado su show.

El ladrón fue identificado y viviría en el barrio La Estación. Además señalaron que hace poco tiempo había sido liberado del Penal de Chimbas. Tras el robo, escapó del lugar acompañado por dos menores y se metió en el interior de la Villa Hipódromo.

Para su mala suerte, fue atrapado a los pocos minutos. Lo más insólito, es que durante su aprehensión, el sujeto gritaba desesperado: “¡Yeyo, Yeyo, ayúdame!”. Todo ese desenlace quedó registrado y viralizado en las redes sociales.