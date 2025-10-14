Un incendio de pasturas movilizó a los Bomberos Voluntarios de San José de Jáchal durante la noche del lunes 13 de octubre. El siniestro se registró en las localidades de San Roque y Niquivil, donde las llamas amenazaban con avanzar sobre terrenos rurales y provocar mayores daños.

De acuerdo al informe oficial, hasta el lugar se desplazó el Móvil N°3, a cargo del subjefe cabo Carlos Alaniz, quien coordinó las tareas de control y enfriamiento del terreno. “Se trabajó rápidamente para controlar el incendio y evitar su propagación”, indicaron desde el cuartel.

El operativo se realizó en conjunto con el personal del Destacamento N°2 Zona Norte de Bomberos de la Policía de San Juan, lo que permitió contener el fuego en poco tiempo y proteger las zonas cercanas a viviendas y cultivos.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas, aunque no se descarta que las altas temperaturas y la sequedad del terreno hayan contribuido a su rápida expansión inicial.

Gracias a la coordinación entre los equipos de emergencia y la rápida respuesta de los bomberos, el siniestro fue controlado sin que se registraran heridos ni daños materiales de consideración.