Jáchal: bomberos combatieron un incendio de pastizales en San Roque y Niquivil
Durante la noche del lunes 13 de octubre, el personal de Bomberos Voluntarios de San José de Jáchal trabajó intensamente para sofocar un incendio de pastizales que se extendía por distintas zonas rurales
Un incendio de pasturas movilizó a los Bomberos Voluntarios de San José de Jáchal durante la noche del lunes 13 de octubre. El siniestro se registró en las localidades de San Roque y Niquivil, donde las llamas amenazaban con avanzar sobre terrenos rurales y provocar mayores daños.
De acuerdo al informe oficial, hasta el lugar se desplazó el Móvil N°3, a cargo del subjefe cabo Carlos Alaniz, quien coordinó las tareas de control y enfriamiento del terreno. “Se trabajó rápidamente para controlar el incendio y evitar su propagación”, indicaron desde el cuartel.
El operativo se realizó en conjunto con el personal del Destacamento N°2 Zona Norte de Bomberos de la Policía de San Juan, lo que permitió contener el fuego en poco tiempo y proteger las zonas cercanas a viviendas y cultivos.
Las causas del incendio aún no fueron determinadas, aunque no se descarta que las altas temperaturas y la sequedad del terreno hayan contribuido a su rápida expansión inicial.
Gracias a la coordinación entre los equipos de emergencia y la rápida respuesta de los bomberos, el siniestro fue controlado sin que se registraran heridos ni daños materiales de consideración.