Un joven de 18 años, identificado como Juan José Chávez, fue detenido hoy tras intentar robar a una mujer a punta de pistola en el Barrio Virgen de Guadalupe. El hecho, que se registró este miércoles a las 11:05 de la mañana, fue frustrado gracias a la rápida intervención de la Unidad Operativa Pocito Oeste, según informó la Policía.

Según fuentes policiales, el agresor intentó asaltar a una mujer de 37 años, a quien amenazó con un arma de fuego y golpeó en la cabeza. Al no lograr su cometido, Chávez se dio a la fuga e intentó esconderse en una finca de olivos cercana.

Los efectivos lograron dar con el delincuente y lo detuvieron. En su poder se secuestró un arma de fuego tipo revólver.

Tras la detención, el ayudante fiscal Romero Facundo dispuso que se inicie el procedimiento especial de flagrancia. El caso ahora está a cargo de la UFI Flagrancia y el joven detenido ha quedado a disposición de la justicia.

Robo en la casa de un policía

Un hecho de gravedad resonó en la ciudad de San Juan luego de que desconocidos ingresaran a la residencia de un agente policial y se llevaran su pistola reglamentaria junto con municiones, entre otros efectos.

Fuentes de la fuerza informaron que el robo se registró en un departamento ubicado en Albardón. El denunciante informó que no se encontraba en el hogar al momento del ingreso de los intrusos, quienes aprovecharon la ausencia para forzar accesos y sustraer el arma.

El arma retirada fue identificada como una pistola marca Bersa calibre 9 mm, acompañada de dos cargadores con 34 proyectiles. Además, los ladrones habrían tomado otros objetos de menor valor durante el recorrido por las habitaciones del inmueble.

Inmediatamente tras tomar conocimiento del episodio, efectivos de la Comisaría correspondiente acudieron al lugar para montar las primeras diligencias y preservar posibles rastros. Paralelamente, la UFI especializada en delitos contra la propiedad se hizo cargo de la causa.

Desde la policía local también anunciaron la apertura de un sumario administrativo interno, dado que el arma sustraída formaba parte del patrimonio institucional y estaba bajo responsabilidad del agente.

Por el momento, no hay personas detenidas ni pistas concretas divulgadas al público. Las autoridades solicitan información ciudadana que pudiera aportar datos útiles para dar con los autores del ilícito.