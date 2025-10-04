Personal de la Comisaría 17° de Chimbas logró la aprehensión de un joven por el delito de Robo Simple en perjuicio de un hombre de 80 años, a quien le sustrajo un teléfono celular, informó la Policía.

El detenido fue identificado como Agustín Moreno, de 24 años. Según el informe oficial, el ilícito ocurrió cuando el sospechoso robó un teléfono celular marca Samsung desde un taller mecánico de la zona.

La rápida intervención de la policía fue crucial, ya que una ciudadana testigo del hecho reconoció al autor del robo y alertó de inmediato a las autoridades. Gracias a este aviso, el personal policial pudo localizar y aprehender a Moreno Agustín en la Villa El Salvador.

Afortunadamente, el teléfono celular fue recuperado y posteriormente reconocido por el damnificado de 80 años.

Tras la detención, el caso quedó a cargo del fiscal de Flagrancia, José Aníbal Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El detenido se encuentra ahora a disposición de la justicia para responder por el delito imputado.

Robo de una bici de niños

En la madrugada de este viernes, la División Comando Sur logró detener a dos menores de 16 años que habían robado una bicicleta en el interior del Loteo Montilla, en el departamento Pocito.

El dueño del rodado alertó a la Policía, lo que permitió que los efectivos iniciaran la búsqueda en plena madrugada. Los adolescentes fueron localizados en el Lote 39 con la bicicleta denunciada, que había sido abandonada en un descampado cercano.

Los aprehendidos fueron entregados a la Justicia de Menores, y el juez Jorge Rodríguez dispuso que los jóvenes fueran restituidos a sus progenitores.