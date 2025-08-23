Jóvenes en problemas: reventaron la puerta de una casa y robaron, pero los pillaron

La Policía de San Juan detuvo a tres adolescentes por robar en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe, en Capital. La aprehensión, realizada por personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, ocurrió poco después del hecho, con los menores aún en posesión de los objetos robados.

Los sospechosos, de 16 y 17 años, forzaron la puerta de una casa en calle Santa Fe y Güemes, y sustrajeron dos estufas eléctricas y un motor de heladera. Los agentes de la Policía lograron interceptarlos en la esquina de Avenida Rioja y calle Santa Fe.

En el lugar, se recuperaron todos los elementos robados, que fueron reconocidos por la persona damnificada. Los tres menores quedaron a disposición del Juez Jorge Toro, a cargo del Primer Juzgado Penal de la Niñez y la Adolescencia, detalló la Policía.

Robo a un joven en Albardón

Un desesperante y violento hecho de inseguridad tuvo lugar en el departamento Albardón, donde una joven de 26 años fue víctima de un robo mientras esperaba el colectivo. El episodio ocurrió en la esquina de las calles Arenales y Laprida, una zona transitada donde, a plena luz del día, un delincuente actuó con total impunidad.

Según informaron fuentes policiales, el ladrón se movilizaba en una moto 110cc y sorprendió a la joven con la intención de arrebatarle el celular. En un intento desesperado por evitar el robo, la víctima arrojó el teléfono hacia el interior de una vivienda que se encontraba protegida por rejas.

Sin embargo, el delincuente no se dio por vencido. Bajó de la moto, trepó la reja de la casa con agilidad, recuperó el celular y escapó rápidamente por calle Laprida en dirección a Ruta 40, perdiéndose entre el tránsito.

Afortunadamente, la joven no resultó herida, aunque sí sufrió un fuerte impacto emocional por el violento episodio. Personal policial de la jurisdicción ya trabaja en la identificación del ladrón, revisando cámaras de seguridad de la zona y tomando testimonios para dar con el paradero del autor.