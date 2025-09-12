La intoxicación de 14 alumnos tucumanos alertó a Caucete. Al ser atendidos en el hospital César Aguilar, las autoridades del centro de salud dieron detalles al periodista Ariel Rodríguez, quien aclaró que, si bien los jóvenes estudiantes comenzaron a manifestar malestar estomacal en San Juan, la causa fue el consumo de hamburguesas de una conocida cadena de comida ubicada en Mendoza.

El contingente con estudiantes tucumanos, profesores y directivos realizaba un recorrido por varias provincias, en el que incluyeron a Mendoza y San Juan. Luego de visitar el complejo de Termas de Cacheuta se trasladaron a la vecina provincia donde comieron hamburguesas en una conocida cadena de comida rápida. Luego de esto, emprendieron el viaje a la provincia.

Una vez en tierras sanjuaninas, 14 de estos jóvenes comenzaron a manifestar malestar estomacal, por lo que los adultos presentes en el colectivo decidieron alterar el recorrido para hacer una parada en el hospital caucetero, donde fueron asistidos.

Tres de los jóvenes intoxicados fueron los que peor la pasaron, aunque ningún caso revistió de mayor gravedad, según indicaron fuentes del hospital a Rodríguez. Ante la recuperación de los alumnos, fueron dados de alta y ya se encuentran en su provincia natal.

Más allá de que el episodio no ocasionó ninguna situación grave, autoridades de Mendoza trabajan para determinar el origen de los alimentos que provocaron la intoxicación.