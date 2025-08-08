La amenaza de bomba en una escuela del barrio Valle Grande movilizó un gran operativo policial
La advertencia sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo obligó a evacuar de inmediato la institución educativa y a cortar calles en la zona.
La tranquilidad del Barrio Valle Grande, en Rawson, se vio interrumpida este viernes por la tarde cuando una nueva amenaza de bomba en una escuela encendió las alarmas y obligó a un rápido despliegue de seguridad.
El aviso, que advertía sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo en el interior del establecimiento educativo, derivó en la inmediata evacuación de alumnos, docentes y personal. Paralelamente, las autoridades dispusieron el corte de calles internas del barrio para restringir el acceso de vehículos y peatones mientras se realizaban las inspecciones.
Hasta el lugar llegaron equipos especializados en desactivación de explosivos, que revisaron minuciosamente las instalaciones sin encontrar ningún dispositivo. Pese a ello, la comunidad escolar permaneció en estado de alerta durante todo el operativo.
Fuentes oficiales confirmaron que la Justicia ya rastrea el origen del llamado y que se aplicará “todo el peso de la ley” contra quien resulte responsable de este episodio que generó preocupación y alteró la rutina en el populoso barrio rawsino.