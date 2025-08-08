La tranquilidad del Barrio Valle Grande, en Rawson, se vio interrumpida este viernes por la tarde cuando una nueva amenaza de bomba en una escuela encendió las alarmas y obligó a un rápido despliegue de seguridad.

El aviso, que advertía sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo en el interior del establecimiento educativo, derivó en la inmediata evacuación de alumnos, docentes y personal. Paralelamente, las autoridades dispusieron el corte de calles internas del barrio para restringir el acceso de vehículos y peatones mientras se realizaban las inspecciones.

Hasta el lugar llegaron equipos especializados en desactivación de explosivos, que revisaron minuciosamente las instalaciones sin encontrar ningún dispositivo. Pese a ello, la comunidad escolar permaneció en estado de alerta durante todo el operativo.

Fuentes oficiales confirmaron que la Justicia ya rastrea el origen del llamado y que se aplicará “todo el peso de la ley” contra quien resulte responsable de este episodio que generó preocupación y alteró la rutina en el populoso barrio rawsino.