Un nuevo siniestro vial tuvo lugar en la provincia de San Juan, durante el pasado jueves. Esta vez todo surgió en el departamento Capital, cuando una motorista fue impactada por un delivery. Por este motivo terminó sufriendo una crisis de nervios.

El episodio surgió cuando una una joven manejaba una motocicleta por las calles de la Ciudad de San Juan. Esta muchacha, que viajaba sin acompañantes, terminó siendo impactada cuando llegó a la intersección de Urquiza y Central.

Quien la chocó fue un repartidos que se movilizaba también en una moto. Por fortuna ninguno de los involucrados sufrió lesiones de gravedad, por lo que sólo se registraron daños materiales en los rodados.

Sin embargo la joven si necesitó recibir asistencia médica por parte de profesionales que llegaron en una ambulancia. Esto se debe a que sufrió una crisis nerviosa por la situación que acababa de vivir.