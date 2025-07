La dura realidad de la familia que perdió todo por un incendio intencional

Milagros Almaraz es una sanjuanina que vivía en un ranchito en Albardón, junto a sus bebés gemelos y a su pareja. En medio de una situación económica compleja, el fin de semana ella y su familia sufrieron un duro golpe: alguien les incendió a propósito su pequeño hogar.

Esta mujer le contó a Diario 13 la dura realidad que está atravesando hoy en día. Ella residía con su pareja, Hernán Muñoz, y sus dos bebés de 1 año y 7 meses en una vivienda precaria en la que ni siquiera contaban con energía eléctrica. La misma se encuentra situada en un terreno del barrio Salomón, en Campo Afuera.

“El domingo 29 de junio a las 09:00 ocurrió el incendio. Como a las 09:30 se fue mi pareja para el ranchito y se encontró con el incendio. Los vecinos lo estaban apagando. Llamamos a la Policía y vinieron. Nos dijeron que fue intencional y que iban a venir Bomberos a hacer pericias. Al día siguiente vinieron y también dijeron que fue intencional”, expresó.

Milagros contó que no tienen forma de reponerse rápido de esta situación. Esto se debe a que ella solo cobra una asignación y su pareja percibe una pensión. A esto se suma el problema de salud que sufren sus hijos. Los dos pequeños tienen asma, pero lo más complejo es que uno de ellos sufre, de vez en cuando, episodios convulsivos.

“Mi pareja tiene una discapacidad mental y esquizofrenia. Él cobra pensión y yo un salario que no me alcanza porque compro leche, pañales, ropa y se me acaba la plata. Los mantenemos a mis hijos así; también juntamos cartones, latitas, cobre y cosas así”, reveló.

Al no tener un lugar propio donde refugiarse, ellos no tuvieron otra alternativa que ir a la casa de su madre hasta que encuentren una solución. “Ahora nos estamos quedando con mi mamá, porque no tenemos en dónde estar. El terreno donde vivíamos es de nosotros, se lo compramos a la madre de mi pareja”, contó.

Por último, Milagros le pidió ayuda a toda la comunidad sanjuanina. Además de donaciones económicas que siempre ayudan, ella contó que lo que requieren con más urgencia es ropa y elementos para abrigarse tanto ella como sus familiares.

“Lo que más necesitamos son abrigos, colchas, una cama, mercadería, sillas y una mesa o lo que esté al alcance de la gente. Me gustaría que me ayuden para hacer una pieza y que tengamos luz porque nosotros vivíamos en la oscuridad”, manifestó.

Quien quiera coordinar con ella la donación en persona de algunos elementos puede contactarse al 2645496959. Sin embargo, quien desee hacer una transferencia económica puede hacerla con los siguientes datos: