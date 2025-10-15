La comunidad educativa sanjuanina atraviesa un profundo dolor por la muerte de Emir Barboza, el niño de siete años que perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho durante un enfrentamiento entre bandas en el barrio Valle Grande, en Rawson.

La Escuela José Rudecindo Rojo, donde Emir cursaba primer grado, le dedicó un sentido homenaje que refleja el impacto de su pérdida entre docentes, compañeros y familias.

“La comunidad educativa de la escuela José Rudecindo Rojo lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro alumno de 1° grado B, Roberto Emir Barboza. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos y compañeros. Su recuerdo permanecerá siempre en nosotros. Q.E.P.D.”, expresaron desde la institución.

El mensaje fue difundido junto a una fotografía del pequeño con su guardapolvo blanco, en la que su sonrisa, símbolo de inocencia y alegría, se convirtió en el emblema de la despedida escolar. Desde la escuela remarcaron que su presencia y energía “permanecerán por siempre en las aulas”.