Por la mañana de este jueves 28 de agosto, comenzó la audiencia de formalización contra el principal sospechoso de haber asesinado a Mario Alday. El hombre aseguró que intentaría terminar con su vida al llegar al Penal.

Se trata de Ángel Nahuel Flores, quien también es conocido como "Pala Ancha". El muchacho fue detenido recientemente por las autoridades y ahora es considerado como el principal acusado de cometer el brutal crimen del jubilado en Villa del Carril.

En un momento dado de la audiencia que comenzó en una de las salas de Tribunales, el detenido expresó algo inesperado. Flores aseguró que cuando llegara al Servicio Penitenciario, atentaría contra su vida a toda costa.

Cabe destacar que con la detención de “Pala Ancha”, la situación del primer detenido cambió rotundamente. Se trataba de Iván Armando Gamboa, quien directamente había sido acusado de cometer un Homicidio agravado por criminis causa, ahora esta libre pero aún vinculado a la causa.