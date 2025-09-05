Durante la tarde de este jueves se registró un nuevo siniestro vial que le costó la vida a una mujer. Esta nueva tragedia se produjo en la Ruta 40, cerca del Villicum, algunas horas después se supo que la fallecida era una miembro de una conocida familia de comerciantes jachalleros.

La fallecida se llamaba Esther Carrizo de González y era la mamá de un comerciante conocido en Jáchal como Carlitos González. Esta familia es dueña de una casa de venta de elementos de cotillón, por lo que es conocida en todo el departamento.