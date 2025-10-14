Dolor e indignación. Así resumieron en las redes los parientes de Emir Barboza, el nene de 8 años que perdió la vida tras recibir un disparo en el tórax en la noche del lunes en el barrio Valle Grande. En publicaciones, un primo del menor pidió “justicia para mi primo” y escribió que “vas a pagar por lo que hiciste”, mientras otros mensajes de la familia reclamaron que “esto no va a quedar así”, expresando el deseo de venganza.

Según fuentes judiciales, Emir quedó en medio de una balacera entre grupos enfrentados y fue trasladado de urgencia por un familiar al Hospital Marcial Quiroga, donde llegó sin signos vitales. Tras el ataque, la Policía detuvo a siete personas —seis mayores y un menor— identificadas como Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor identificado como L.B. Los aprehendidos quedaron a disposición de la UFI Delitos Especiales, que conduce la investigación.

En el lugar del hecho, los efectivos secuestraron vainas servidas, proyectiles, teléfonos celulares y un arma de fuego, elementos que ya forman parte de las pericias solicitadas por la Fiscalía. La causa está en pleno proceso de recolección de pruebas y audiencias, en un marco de conmoción comunitaria que reclama respuestas y medidas para intentar evitar hechos de violencia similares.