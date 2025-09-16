La familia de Gabriel Olivera Silva, el sanjuanino que fue asesinado en la región de Atacama, Chile, confirmó a Canal 13 San Juan que resta solo un papel para que el cuerpo del sanjuanino sea repatriado. Asimismo, aclararon que le realizarán una despedida para su familia y amigos, que son los que siempre han estado presentes.

Su hermano, Agustín Silva, habló con este medio y expresó que “es muy duro todo, para mí, para toda nuestra familia, entonces no queremos hablar con mucha gente, sino ser discretos”. En contraposición a su situación actual, recordó a su hermano Gabriel con esa chispa que lo caracterizaba. “Gabi no era discreto, era una persona que le gustaba mucho el ruido, era un loco amante de la música, el rock y el arte”.

Por otro lado, comentó que los amigos le han realizado colectas, han estado muy presentes y han hecho todo lo posible para que el cuerpo del joven de 22 años regrese a San Juan. “El padre de Gabriel nos ha confirmado que deben hacer el trámite de las huellas dactilares y con esto ya le brindarían la autorización para empezar el traslado del cuerpo. No la estamos pasando muy bien y lo que queremos es que sus amigos puedan despedirlo como se lo merece”, concluyó.