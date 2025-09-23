La joven mendocina Danisa Aveiro, de 24 años, continúa internada en estado crítico luego del devastador incendio que destruyó su casa en 25 de Mayo durante la madrugada del martes. Desde el hospital Marcial Quiroga informaron que presenta quemaduras en el 35% de su cuerpo, especialmente en rostro, espalda y vías respiratorias, por lo que fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva.

El fuego se desató cerca de las 01:00 en una vivienda de Ruperto Martínez y calle 25, cuando la familia descansaba. La primera en advertir las llamas fue la hija mayor, de 7 años, quien alcanzó a despertar a su madre. Sin embargo, la niña quedó atrapada y perdió la vida al intentar salir, mientras que Danisa pudo escapar con su bebé de apenas un año.

Tras la tragedia, el pequeño fue derivado al hospital Rawson para su atención, en tanto que la madre permanece bajo estrictos cuidados médicos debido a la gravedad de sus lesiones.

Danisa no tiene familiares directos en San Juan, ya que es oriunda de Mendoza. Por ello, sus seres queridos iniciaron una campaña solidaria para cubrir los gastos del sepelio de la niña y colaborar con el tratamiento de la joven.

“Pido una cadena de oración por su recuperación, porque su estado es delicado y su bebé aún la necesita”, expresó su hermana en las redes sociales. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias meli.giuli.29, a nombre de Aveiro Abigail Melina.