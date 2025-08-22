La mujer policía atacada por su expareja en 25 de Mayo se encuentra estable

Un grave hecho de violencia sacudió al departamento 25 de Mayo ayer, cuando un sujeto intentó incendiar el vehículo de su expareja, una funcionaria policial, tras una discusión. El incidente ocurrió entre las 15 y 16 horas en la zona del Balneario Municipal y la Villa Santa Rosa, a pocas cuadras de la dependencia policial, según confirmó el Crio. Walter Rodríguez.

“Efectivamente, el día de ayer hemos tenido un hecho caratulado como intento de homicidio según el código penal, donde la víctima es personal de esta comisaría”, explicó Rodríguez.

Según las primeras investigaciones, el agresor, identificado como la expareja de la funcionaria, abordó a la víctima en su vehículo particular y roció el auto con un líquido inflamable. “Aparentemente traía la sustancia preparada con la intención de prender fuego, pero no llegó a consumar el hecho y se dio a la fuga del lugar”, detalló el comisario.

El personal policial logró aprehender al sospechoso en inmediaciones de la zona gracias a los datos filatorios recabados. “Todo esto está interviniendo a cargo de la UFI CAVIG”, señaló Rodríguez. Hasta el momento, se desconocen detalles precisos sobre el tipo de líquido utilizado; pericias de criminalística y bomberos determinarán si se trataba de combustible o alguna otra sustancia inflamable.

Estado de la víctima

La víctima, según el comisario, se encuentra en estado estable y recibe contención psicológica y acompañamiento por parte de un equipo especializado. “A través de la institución policial hay un equipo de abordaje para estas situaciones que le está conteniendo y dando tratamiento para poder enfrentar este episodio, que ha sido violento y repentino”, indicó.

El sospechoso permanece detenido en otra dependencia para garantizar la seguridad de la víctima y permitir el avance de la investigación. “Como la víctima es personal policial de esta dependencia, no podía permanecer aquí; está alojado en otra área”, explicó Rodríguez.