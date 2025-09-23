La tragedia que conmociona a 25 de Mayo tuvo un giro desgarrador: la niña de 7 años que perdió la vida en el incendio de su casa fue la primera en advertir el fuego y alertar a su madre. Así lo confirmó la subjefa de la Policía, Cintia Álamo, en declaraciones radiales este martes.

La mujer, identificada como Danisa Aveiro, de 24 años, logró salir de la vivienda con su bebé de apenas un año en brazos. Sin embargo, la pequeña de 7 años quedó atrapada entre las llamas y falleció en el lugar.

“La niña murió calcinada, mientras que la madre sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo y fue derivada al Hospital Marcial Quiroga. El bebé inhaló monóxido de carbono y continúa internado en el Hospital Rawson”, explicó la jefa policial.

Las primeras pericias de Bomberos descartaron un cortocircuito, ya que la casa no tenía conexión eléctrica ni medidor. La hipótesis más firme apunta a una vela como el origen del fuego, dado que la familia la usaba para alumbrarse durante la noche. Sin embargo, no se descarta que haya sido intencional.

El incendio se produjo cerca de la 01:00 cuando todos dormían. Según detalló Álamo, la madre se había quedado dormida mientras amamantaba a su hijo menor. La vivienda, hecha con paredes de block y techo de caña, tenía pocos muebles, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas.