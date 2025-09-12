Una sanjuanina vivió la peor sorpresa de todas en las últimas horas. Ella terminó su jornada laboral y se dispuso a regresar a su vivienda. Cuando llegó fue sorprendida por motochorros que le robaron dinero y otros objetos de valor.

La víctima es una mujer de unos 39 años, la cual el pasado martes regresó a su vivienda desde su trabajo. Cuando llegó en su vehículo a este domicilio, situado en Neuquén y Gobernador Isaza, se le acercaron rápidamente dos desconocidos que se movilizaban en una moto.

Quien iba de acompañante descendió del rodado y le reventó la ventanilla del lado del acompañante. Acto seguido el malviviente metió a mitad de su cuerpo para robar mientras la afectada gritaba pidiendo ayuda.

En un instante el ladrón le robó 160 mil pesos argentinos, las llaves del auto, perfumes y una mochila que contenía documentación personal. Luego de esto volvió a subirse a la motocicleta y se dio a la fuga junto a su cómplice. Ahora el caso está siendo investigado por personal de la comisaría 17ma y de la UFI Delitos contra la Propiedad.